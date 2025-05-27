Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz: Gazze’ye kurban bağışlar konserve olarak gidecek

Türk Kızılay, 105'inci Genel Kurul'un ardından yeni döneme başladı. Yeni yönetim kurulu ile yeni döneme hazır olduklarını belirten Yılmaz, yeni hedeflerini anlattı. Kızılay'ın 2025-2028 yılında odaklanacağı ana noktalardan bir tanesinin eğitim olacağı bilgisini veren Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Sağlık Bakanlığı'nın eğitim anlamında ulaşamadığı yerlere Kızılay olarak ulaşacağız" dedi. Yeni dönemde odaklanacakları diğer konunun da şubelerin ön plana çıkarılması olduğunu ifade eden Yılmaz, "Aş evlerini 3 senede 81 ilde 91'e çıkartmayı hedefliyoruz.





TÜRKİYE KENDİ KAN TORBASINI ÜRETECEK



Kızılay bünyesinde kurulan Bilim Kurulu ile üç büyük projeye imza attıklarını söyleyen Yılmaz, yapılan Ar-Ge çalışmaları kapsamında ilk projenin kan torbalarının yerli üretimi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kan torbasını biz şu anda yurtdışından alıyoruz. Kan torbası üretim merkezimizin temelimizi Silivri'de attık. Gelecek sene Ocak-Şubat gibi tamamen bitmiş olacak. Gelecek senenin içinde kan torbalarımızın tamamını kendimizin ürettiğimiz bir yöne evrileceğiz" dedi. İkinci büyük projeyi açıklayan Yılmaz, kanser hastaları için yurtdışında üretilen mamaların Türk damak tadına uygun bir şekilde Türkiye'de üretilmeye başlandığını söyledi. Yılmaz, "Kızılay olarak 'Nova' markasıyla şu anda enteral beslenme ürünlerini üretmeye başladık. İki tane solüsyonumuz tamamlanmış durumda" dedi. Bir diğer büyük projenin ise kandan elde edilecek kritik ilaçlar olduğunu belirten Yılmaz, "Her sene Kızılay olarak topladığımız kanlardan 200 bin litre plazma artıyor. Plazmayı daha da artırarak Plazma Ferez Merkezlerimizde plazma toplamaya da başlayarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bu son derece yaşamsal, ulaşılamadığı zaman hayati risk teşkil eden bu plazma fraksiyonasyonu tesisini Türkiye'ye kuracağız" diye konuştu.





GAZZE'YE BAĞIŞLANAN KURBANLAR 3 SENE TÜKETİLEBİLECEK



Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı için toplanan bağışların Gazze'ye gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklama hakkında, "Bu sene Ramazan'ın başındaki ateşkesle önceki sene bağışlanan kurban konservelerini içeriye sokmayı başarmıştık. Kapıların açıldığı gün hızlıca depolarımızı doldurmuştuk. Ve Gazzeliler için çok iyi protein olmuştu. Bu sene de kurbanı aynı organizasyonla yapacağız. Yani bağışları Türkiye'de topluyoruz, kesiyoruz ve üç sene raf ömrü kazandırılmış olan konserveler haline getiriyoruz. İlk fırsatta da 'Filistin İçindir' yazılı etiketlerle Gazzelilere ulaştıracağız" diye anlattı.



AFET DÖNEMLERİNDE İNSANİ YARDIMLAR DERNEĞİN DIŞINA ÇIKARILAMAYACAK



Asrın felaketi 6 Şubat depremleri sırasında yaşananlara ilişkin konuşan Yılmaz, "Bizim o dönemde yaşananlarla alakalı aslında sözle değil icraatle konuşmamız gerekiyor. Artık çadır, lojistik gibi üretim yapan firmalar, afet dönemlerinde insani yardım malzemelerini hiçbir şekilde Kızılay'ın dışına çıkaramayacak. Daha önceden bu firmalar, üretim yaptıkları ürünler hakkında kendi kararlarını kendileri alabiliyordu. Yaptığımız yeni düzenlemeyle afet dönemlerinde insani yardım malzemeleri herhangi bir yere verilemeyecek" şeklinde açıkladı.





6 BİN 500 GAYRİMENKUL BAĞIŞI DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR



Kızılay'a gelen gayrimenkul bağışlarıyla alakalı konuşan Yılmaz, Ankara Üniversitesi ile Gayrimenkul Dönüşüm Projesi başlattıklarını duyurdu. Bu kapsamda Türkiye genelindeki 6 bin 500 gayrimenkulün değerlendirmeye tabi tutulduğu bilgisini paylaşan Yılmaz, projeyi "Ankara Üniversitesi gayrimenkulleri teker teker değerlendirdi. Bunların içinde arsa olup ileride değerlenebilir durumda olanlar kalıyor. Ama ekonomik ömrünü tamamlamış ya da depremsellik nedeniyle yıkılması gerekenler için de bir hesap açtık. Bu hesabı kendi içinde fon hesabı gibi hiçbir şekilde dokunulmaz ve sadece gayrimenkul dönüşümünde kullanılabilir şekilde kilitledik. Elden çıkarmamız gereken gayrimenkullerden her yaptığımız satışı bu fonun içine koyuyoruz" şeklinde anlattı.