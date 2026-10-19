Kızılay’ın “İyilik seferberliği” her geçen gün büyüyor! Aşevleri milyonlarca insanın dayanışma ruhunu buluşturuyor

Türk Kızılay'ı olarak 86 milyon insanın iyiliği için çalıştıklarını, ihtiyaç duyulan her noktada dayanışmayı büyütmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Saygılı, "Bizim için her yardım, yalnızca bir ihtiyacın karşılanması değil; bir insanın hayatına dokunmak, bir sofraya katkı sunmak ve hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini sağlamak anlamına geliyor. 81 ilimizde sürdürdüğümüz aşevi çalışmalarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşırken, milletimizin paylaşma ve yardımlaşma kültürünü de yaşatıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki iyilik paylaştıkça çoğalır, dayanışma arttıkça toplumumuz daha da güçlenir" dedi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da "Türk Kızılayı, milletimizin her zaman yanında olan; afetlerde, zor zamanlarda ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her noktada insanımıza destek veren çok kıymetli bir kurumumuz. Özellikle aşevi hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ulaşılması, toplumsal dayanışmanın yaşatılması ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi açısından son derece anlamlı. Bu çalışmalar, yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasına değil, insanlarımız arasında gönül bağlarının kurulmasına da katkı sağlıyor" diye konuştu.