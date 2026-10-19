Haberler Yaşam Haberleri Kızılay’ın “İyilik seferberliği” her geçen gün büyüyor! Aşevleri milyonlarca insanın dayanışma ruhunu buluşturuyor
Giriş Tarihi: 19.10.2026 13:53

Kızılay’ın “İyilik seferberliği” her geçen gün büyüyor! Aşevleri milyonlarca insanın dayanışma ruhunu buluşturuyor

Türk Kızılay’ının Adana’nın Yüreğir ilçesindeki aşevini beraberinde Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ile birlikte ziyaret eden Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, 81 ilde sürdürülen aşevi hizmetlerinin milyonlarca insanın dayanışma ruhuyla buluşmasını sağladığını kaydetti. Kızılay’ın yalnızca afet dönemlerinde değil, hayatın her alanında ihtiyaç duyan insanların yanında yer aldığını ifade eden Saygılı, aşevi hizmetlerinin de bu anlayışın önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kızılay’ın İyilik seferberliği her geçen gün büyüyor! Aşevleri milyonlarca insanın dayanışma ruhunu buluşturuyor
  • ABONE OL

Türk Kızılay'ı olarak 86 milyon insanın iyiliği için çalıştıklarını, ihtiyaç duyulan her noktada dayanışmayı büyütmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Saygılı, "Bizim için her yardım, yalnızca bir ihtiyacın karşılanması değil; bir insanın hayatına dokunmak, bir sofraya katkı sunmak ve hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmemesini sağlamak anlamına geliyor. 81 ilimizde sürdürdüğümüz aşevi çalışmalarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşırken, milletimizin paylaşma ve yardımlaşma kültürünü de yaşatıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki iyilik paylaştıkça çoğalır, dayanışma arttıkça toplumumuz daha da güçlenir" dedi.

kizilayin-iyilik-seferberligi-her-gecen-gun-buyuyor-asevleri-milyonlarca-insanin-dayanisma-ruhunu-bulusturuyor-1792407201660.jpeg (1600×1200)

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da "Türk Kızılayı, milletimizin her zaman yanında olan; afetlerde, zor zamanlarda ve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her noktada insanımıza destek veren çok kıymetli bir kurumumuz. Özellikle aşevi hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına ulaşılması, toplumsal dayanışmanın yaşatılması ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesi açısından son derece anlamlı. Bu çalışmalar, yalnızca temel ihtiyaçların karşılanmasına değil, insanlarımız arasında gönül bağlarının kurulmasına da katkı sağlıyor" diye konuştu.

#YÜREĞİR #ADANA #KIZILAY
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılay’ın “İyilik seferberliği” her geçen gün büyüyor! Aşevleri milyonlarca insanın dayanışma ruhunu buluşturuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA