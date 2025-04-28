Kızılay’ın vekâlet kurbanı 13.250 lira

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla 2025 yılının vekâletle kurban kesim fiyatlarını Türkiye ve Gazze için 13 bin 250 TL, yurtdışı için ise 5 bin 250 TL olarak açıkladı. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla 2006 yılından bu yana yaptıkları geleneksel vekâletle kurban kesim kampanyasını başlatan Yılmaz, kampanya kapsamında, yurtiçi ve başta Gazze olmak üzere yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban etleri kavurma konservelere dönüştürüleceğini söyledi.

246 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Prof. Dr. Yılmaz, "Türkiye dâhil 21 ülkede 146 bin 683 vekâlet sahibi adına kurban kesimi yaptık. Bizler için kurban bayramı aslında daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için de bir vesile. Dolayısıyla her geçen sene vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kurban paylarını yerince insana ulaştırmak anlamında çabaya giriyoruz. Geçen sene 21 bin 252'si Gazze'de, 115 bini yurtdışında, 10 bin 416'sı yurtiçinde olmak üzere kurban kesimlerimizi gerçekleştirmiş olduk. Yine ulaşılan kişi anlamında yüzde yetmişlik bir artış vardı. 2024'te 4 milyon 913 bin 693 kişinin sofrasına bir şekilde emanetleri ulaştırmış olduk" dedi.