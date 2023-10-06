Haberler Yaşam Haberleri Kızılcık Şerbeti Son bölüm izle! Doğa Fatih'e geri mi dönüyor? SHOW TV Kızılcık şerbeti 33. bölüm izle
Giriş Tarihi: 6.10.2023 19:33 Son Güncelleme: 6.10.2023 19:33

Kızılcık Şerbeti Son bölüm izle! Doğa Fatih'e geri mi dönüyor? SHOW TV Kızılcık şerbeti 33. bölüm izle

Show TV’nin sevilen ve izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti son bölüm izleme araştırılıyor. Yeni bölümde farklı gelişmelerin yaşanacağı dizinin 33. bölümü sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Doğa ve Fatih arasında süren velayet davasını kazanan Fatih, oyunlarına devam ediyor. Peki, Doğa buna inanacak mı, Fatih’in teklifini kabul edecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti son bölüm!

Kızılcık Şerbeti Son bölüm izle! Doğa Fatih’e geri mi dönüyor? SHOW TV Kızılcık şerbeti 33. bölüm izle

Heyecanla son bölümü beklenen Kızılcık Şerbeti dizisi için sevenleri merakla bekliyor. Yayınlanan fragmanda yaşanacak olan Doğa ve Fatih mücadelesinin kazananı kim olacak seyirci heyecanla bekliyor. İşte Kızılcık Şerbeti 33. Bölüm izle ekranı!

KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bebeğin gelmesi ile Ünalların evinde bayram havası esmektedir. Özellikle Fatih ve Pembe aşırı derecede mutlulardır. Kıvılcımların evinde ise tam anlamıyla bir yas havası hakimdir. Kıvılcım ve Doğa avukatlarının yönlendirmesiyle velayet sonucunu değiştirmek için harekete geçer ancak tüm çabaları Fatih'in son oyunu ile geri tepecektir.

Evleneceğim yalanını söyleyen Alev, eski arkadaşı Rüzgar ile tesadüfen karşılaşmış durumu yaratmak için çabalayacak, ancak bunu sağlaması hiç de kolay olmayacaktır. Ömer ve Ertuğrul iş yaptıkları için tanışacak, sonrasında birlikte yaptıkları Almanya gezisi sonucu yakınlaşacaklardır.

Nilay'ın ısrarı ile Pembe ve Nursema ona tesettür kutlaması düzenleyecekler, lokantada yapılan parti Alev'in gelmesiyle farklılıkların bir kez daha gözler önüne serilmesine neden olacaktır.

Doğa'nın avukatının gerçek yüzünü anlayan Kıvılcım, bu işi düzeltmek için Doğa ile birlikte Ünalların kapısına dayanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 33. BÖLÜM İZLE

Kızılcık Şerbeti 33. bölüm son bölüm tıkla izle!

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Kızılcık Şerbeti Son bölüm izle! Doğa Fatih'e geri mi dönüyor? SHOW TV Kızılcık şerbeti 33. bölüm izle
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