Kızıltepe’de kadın cinayeti!

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Koçhisar Mahallesi'nde akşama doğru meydana gelen olayda, Ömer Durak adındaki kişi eşini öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği belirtildi. İlçede galericilik işiyle uğraşan ve iddialara göre eşiyle sorun yaşadığı gerekçesiyle 1 yıl uzaklaştırması bulunan 42 yaşındaki Ömer Durak henüz sebebi belli olmayan bir nedenle eşi Semra Durak'ı silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıymak üzere kafasına ateş ettiği öğrenildi.

Meydana gelen olay üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Durak çifti Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. 3 Erkek 1 kız çocuğu olan Durak çiftinden 36 Yaşındaki Semra Durak Hayatını kaybederken 42 Yaşındaki Ömer Durak'ın Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay yerince inceleme ve araştırma başlatırken savcılık ise soruşturma başlattı.