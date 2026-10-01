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Giriş Tarihi: 1.10.2026 17:51

Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EuroLeague

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız ile kozlarını paylaşıyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Avrupa basketbolundaki temsilcilerimiz ligin başında ipleri sıkı tutmak için her karşılaşmayı final niteliğinde değerlendiriyor.

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Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EuroLeague
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THY EuroLeague heyecanı tüm hızıyla devam ederken basketbol tutkunları kritik müsabakanın yayın detaylarına odaklandı. Sırbistan'ın Belgrad kentinde parkeye çıkacak olan lacivert-beyazlı temsilcimiz, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Avrupa sahnesindeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kızılyıldız Anadolu Efes maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor.

KIZILYIDIZ - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague fikstüründe haftanın öne çıkan mücadelesinde Kızılyıldız ile Anadolu Efes, 1 Ekim 2026 Perşembe günü (bugün) karşı karşıya geliyor. Belgrad Arena'nın ev sahipliği yapacağı dev randevu, Türkiye saati ile tam 21.00'de start alacak.

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ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye'deki yayın hakkını elinde bulunduran S Sport TV kanalından ve dijital platform S Sport Plus üzerinden naklen ve canlı olarak izlenebilecek.

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ANADOLU EFES AVRUPA SAHNESİNDE 916. RANDEVUSUNDA

Türk basketbolunun köklü temsilcisi Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısına çıkarak Avrupa kupalarındaki 916. müsabakasına imza atıyor. Bugüne kadar Avrupa organizasyonlarında çıktığı 915 karşılaşmada 500'den fazla galibiyet elde eden temsilcimiz, köklü tecrübesi ve geniş kadro derinliğiyle Belgrad deplasmanında parkeden zaferle ayrılmayı amaçlıyor.

Son olarak sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 94-84 yenen lacivert-beyazlı takım, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

İkinci hafta maçında İsrail'in Hapoel IBI takımına 81-80 mağlup olan Kızılyıldız'ın ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EuroLeague
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