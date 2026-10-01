Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EuroLeague

THY EuroLeague heyecanı tüm hızıyla devam ederken basketbol tutkunları kritik müsabakanın yayın detaylarına odaklandı. Sırbistan'ın Belgrad kentinde parkeye çıkacak olan lacivert-beyazlı temsilcimiz, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Avrupa sahnesindeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kızılyıldız Anadolu Efes maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor.
Türk basketbolunun köklü temsilcisi Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısına çıkarak Avrupa kupalarındaki 916. müsabakasına imza atıyor. Bugüne kadar Avrupa organizasyonlarında çıktığı 915 karşılaşmada 500'den fazla galibiyet elde eden temsilcimiz, köklü tecrübesi ve geniş kadro derinliğiyle Belgrad deplasmanında parkeden zaferle ayrılmayı amaçlıyor.
Son olarak sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 94-84 yenen lacivert-beyazlı takım, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini elde etti.
İkinci hafta maçında İsrail'in Hapoel IBI takımına 81-80 mağlup olan Kızılyıldız'ın ise ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.