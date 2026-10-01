Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EuroLeague

THY EuroLeague fikstüründe haftanın öne çıkan mücadelesinde Kızılyıldız ile Anadolu Efes, 1 Ekim 2026 Perşembe günü (bugün) karşı karşıya geliyor. Belgrad Arena'nın ev sahipliği yapacağı dev randevu, Türkiye saati ile tam 21.00'de start alacak.

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