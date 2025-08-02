Kızımı sürekli tehdit ediyordu

Trabzon'da ayrı yaşadığı eşi Ali Eren Somun tarafından katledilen 27 yaşındaki Sinem Topaloğlu'nun tehdit ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 gün önce boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Genç kadını öldürüp motosikletiyle kaçan katil zanlısı Somun'un (30) peşine düşen polis, Sinop'a gittiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Sinop polisi, Somun'u, kent merkezine yakın kırsal bir bölgede kamp çadırı kurmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheli işlemlerinin ardından Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Zanlı, Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACILI ANNE, SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan Sinem Topaloğlu'nun acılı annesi Derya Topaloğlu, "Kızım 1.5 yıllık evliydi. Ara ara eşiyle tartışmalar yaşıyordu. Kızımı sonra tehdit etmeye başlamıştı. O cani kızımı henüz hayatının baharındayken hayattan kopardı. Tek isteğim kızımın katili gün yüzü görmesin" dedi. Öte yandan caninin ifadesine SABAH ulaştı. Somun, "Eşim benden ayrılmak istedi. Onunla bu meseleyi çok konuştuk. Ama geri vites atmadı. O gece konuşmak için gittim. Konuşurken kendimi tutamadım. Onu öldürdüm. Kendimden geçmiştim" sözleriyle kendini savundu.