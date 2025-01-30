Kızımın adı burada yaşayacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi'nde yaşayan Murat (65) ve Elife Yenigül (59) çifti, çocukları olmadığı için 20 yıl önce Fatmagül'ü evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu ailelik yapan çift, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde hayatlarının en büyük acısını yaşadı. Depremin şiddetiyle yıkılan müstakil evde çocukları Fatmagül, Dilara ve Alican, enkazın altında kalarak hayatlarını kaybetti. Kendileri ise enkaz altından kurtuldu.Mahallelerindeki evlerin büyük bir çoğunluğu yerle bir olurken, devlet mahalleye yakın bir noktada vatandaşlar için yeni bir mahalle oluşturdu. Bu kapsamda yapımına başlayan 61 köy evinden 53'ü tamamlanıp sahiplerine teslim edildi. Yeni evlerine kavuşan Yenigül çifti de yine koruyucu ailelik yaptıkları 7 yaşındaki kız çocuğu ile mutlu bir hayat sürdürüyor. Çift, "Allah devletimizden razı olsun. Bizlere geniş ve güzel bir ev yaptılar. Artık yeni yuvamızda güzel bir hayat kurmak istiyoruz. İnşallah bu yuvamızda hiç acı yaşamayız" dedi.Kaybettikleri çocuklarının acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını belirten Yenigül çifti, depremde ölen kızlarının isimlerini yaşatmak için de mücadele veriyor. Çift, tüm birikimleri ile yeni kurulan mahallede cami ve yanına da Kuran kursu yaptırdı. Caminin büyük bölümünü bitirdiklerini ancak bazı eksiklikleri bulunduğunu belirten çift, "Kızımız Fatmagül'ün adını verdiğimiz camimizin büyük kısmı bitti. Ancak biraz eksiklikleri var. Devletimizin de desteğiyle bu eksiklikleri tamamlayıp ramazan ayına camimizi yetiştirmek istiyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Bunu da yapıp hem kızımızın adını yaşatacağız hem de vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi. Yeni kurulan mahallede evine kavuşan Şaban Yenigül de (61), "Evimizden çok memnunuz. Birçok günümüz çadırda geçti. Orada bile mutluyduk. Böyle saray gibi bir evde hiç mutlu olunmaz mı? Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.