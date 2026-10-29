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Giriş Tarihi: 29.10.2026 12:56 Son Güncelleme: 29.10.2026 12:57

Kızını hastanede silahla öldürmek istedi: Özel harekatın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı

Adana'da cinsel istismara uğradığını söyleyerek polise başvuran kızını hastanede öldürmek isteyen baba, dehşeti yaşattı. Adana Şehir Hastanesi'nin camlarına ateş açıp içeriye saklanan şüpheli, gece boyu süren aramanın ardından hastanenin servisindeki boş odada özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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İHA Yaşam
Kızını hastanede silahla öldürmek istedi: Özel harekatın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı
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Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin cinsel istismara uğradığını öne sürerek polise şikayette bulunmasıyla başladı. Polis ekipleri, genç kızı beden muayenesi için Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEYE SİLAHLA GELDİ

Durumu öğrenen baba M.D. (47), otomobiliyle hastaneye gelerek silahını çekip kızını öldürmek istedi. Polis ekipleri genç kızı kurtararak hastane içerisinde koruma altına aldı. Şüpheli baba ise hastanenin camlarına ateş açtıktan sonra içeri girerek izini kaybettirdi.

GECE BOYU ARANDI

Polis ekipleri ve hastane güvenlik görevlileri, gece boyunca şüpheliyi bulmak için çalışma yürüttü. Sabah saat 07.00 sıralarında babanın, hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edildi. Şüpheliye teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak baba, teslim olmak yerine silahla ateş açtı.

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"ÖZEL HAREKAT OPERASYONUYLA YAKALANDI"

Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.D. gözaltına alındı. Genç kız ise devlet koruması altına alındı. Polis ekiplerinin, genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

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Kızını hastanede silahla öldürmek istedi: Özel harekatın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı
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