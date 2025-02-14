Kızını vuran caniye müebbet talebi

Konya'nın Kulu ilçesinde tüfekle eşine ateş ederken 5 yaşındaki kızı Hira Nur'un ölümüne neden olan baba Mehmet Özer (31) hakkında soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı hakkında kızı Hira Nur'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 2 yaşındaki oğlu Umut'a yönelik 'altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, eşi Şehadet'e yönelik 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ve yine Şahadet'e yönelik 'kadına karşı basit yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Katil zanlısının ateş etmeden önce kızı Hira Nur'a, 'Kızım çekil tüfek patlayacak' demesine rağmen ateş ettiği belirlendi. Özer ifadesinde, babasının gelmesi üzerine utanıp tüfeği saklamak isterken tüfeğin kazara ateş aldığı yalanına sığındı.