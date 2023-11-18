Kızının doğum günü pastası acılı  annenin gözyaşlarıyla ıslandı

Manisa'da 7 ay önce komiser yardımcısı Doğancan Yıldız'ın (32) kaldığı polis lojmanında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş'ın dün doğum günüydü. Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan acılı anne Aysun Akbaş (54) ile baba Mustafa Akbaş (64) hayatta olmayan kızlarının doğum gününü pasta keserek buruk şekilde kutladı. Acılı anne Aysun Akbaş'ın gözünden düşen yaşlar kızının doğum günü pastasına damladı. Anne Aysun Akbaş, "Bugün Yeşim'in doğum günü. Yaşasaydı 27 yaşına girecekti. Canım kızım Yeşim sen hep 26 yaşındasın. Bizim için ölmedin. Kızımın katili şu an cezaevinde yiyip içiyor. Benim kuzum pastasından bile yiyemedi" diye konuştu. Genç kızın vurulduğu tabancanın Doğancan Yıldız'a ait olduğu belirlenmiş, bunun üzerine başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alınan Yıldız tutuklanmıştı. Doğancan Yıldız'ın boşandığı eşini de dövdüğü ve başına silah dayadığı ortaya çıkmıştı.