Kızının hediyesi hayatını değiştirdi

Erzurum'da 48 yaşındaki Elif Şen, hayatının dönüm noktasını 10 Aralık 2023'te yaşadı. Kızı Hayat Şen'in doğum gününde hediye ettiği resim defteri ve boya kalemleriyle resim yapmaya başlayan Elif Şen, Youtube'dan izlediği eğitim videolarıyla kendini geliştirerek kısa sürede birbirinden kıymetli tablolar ortaya çıkardı. Elif Şen'in yeteneğini keşfetmesine, 16 yaşındaki kızı Hayat Şen vesile oldu. Erzurum Emel Çatal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Hayat, annesinin ilkokuldayken resim ödevlerini yaparken gösterdiği yeteneği fark etmişti. Annesinin resim yapmaya olan hevesini canlandırmak isteyen Hayat, doğum gününde ona bir resim defteri ve boya kalemleri hediye etti.

Kızını mutlu etmek isteyen Elif Şen, bir hafta sonra kara kalemle çizimler yapmaya başladı. Başlangıçta amatörce denemelerle ilerleyen Şen, zamanla kendini geliştirdi ve yağlı boya tablolar yapmaya başladı. Bu süreçte katılmak istediği kursların yetersiz kalması nedeniyle evde Youtube videoları izleyerek öğrenmeye devam etti. Elif Şen, resim yapma sürecini şu sözlerle anlattı: "Böyle bir yeteneğim olduğunu bilmiyordum ama resim yapmayı çok istiyordum. Hayat bana doğum gününde bir resim defteri alarak 'Yaparsın, seviyorsun' dedi. Ben de onu mutlu etmek için kara kalemle çizmeye başladım. Çizdikçe güzel şeyler çıktı. Sonra bunu boyaya aktarayım dedim. Özel bir kursta haftada bir saat ders aldım. Kursa devam edemeyince tamamen evde çalışmaya başladım. Youtube'dan videolar izleyerek kendimi geliştirdim." dedi.