Kızların dedikodu kavgasında 1 öğrenci bıçaklandı

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu'nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 6'ncı sınıf öğrencisi iki kız çocuğu, iddiaya göre, 'dedikodu' iddiası üzerine tartıştı. Teneffüse çıktıklarında kavgaya dönüşen olayda öğrencilerden biri, diğerini kolundan bıçakla yaraladı. Öğretmenlerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayı duyan veliler, çocuklarını almak için okula akın etti. Korku içinde çocuklarını alan veliler, hızla okuldan ayrıldı. Bu sırada polis ekipleri de okul çevresinde güvenlik önlemi aldı. Velilerden Serap Sezer, "Bıçaklı saldırı olduğunu duyunca geldim. Okulumda X-ray cihazı, güvenlik ve polis istiyoruz. Çocuklarımızın haline bakın. Çocuğum 3 haftadır okula gitmek istemiyor. 'Bıçaklı saldırı mı olur?' diye düşünerek gitmiyor. Biz çocuklarımızın eğitim-öğretime devam etmelerini istiyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.