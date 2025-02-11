Kızlarının adı camide yaşayacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi'nde yaşayan Murat (65) ve Elife Yenigül (59) çifti, çocukları olmadığı için 20 yıl önce Fatmagül'ü evlat edindi. Daha sonra da 16 yaşındaki Dilara ile 4 yaşındaki Alican'a koruyucu ailelik yapan çift, mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyordu. Ancak 6 Şubat depreminde Fatmagül, Dilara ve Alican, enkazın altında kalarak hayatlarını kaybetti. Kendileri enkaz altından kurtuldu. Yenigül çifti, tüm birikimleri ile kızları Fatmagül'ün adının verildiği bir cami yaptırmak için kolları sıvadı. Büyük bir kısmını bitiren çiftin, devletin kendilerine yardımcı olmasını, camiyi bir an önce bitirmek istedikleri yönündeki görüşlerini SABAH gündeme taşımıştı.

SABAH'ın haberinin ardından yetkililer hemen harekete geçti. Çifti ziyaret eden yetkililer, caminin çevre düzenlemesini ve halılarının serilmesini hızlandırdı. Tamamlanan Deprem Şehidi Fatmagül Camii'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Kaymakamların ve belediye başkanlarının da katılımıyla açılışı yapılan camide ilk namaz da kılındı. Çok mutlu olduğunu belirten Elife Yenigül, "Devletimizden, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Cami nasıl bitecek derken yetkililerimiz el attı ve şu an namaz kılınır hale geldi. O kadar mutlu olduk ki anlatamam. Çok güzel bir cami oldu ve kızımızın adı hep burada yaşayacak" dedi.