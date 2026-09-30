KKTC açıklarında batan gemide hayatını kaybetmişlerdi! Minik Mehmet ile Nihat Pancar dualarla toprağa verildi

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Biçer ve Pancar'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından Hatay'a getirildi. Ailesiyle tatilden dönerken meydana gelen kazada ablası Saliha Miray ile kaybolan Mehmet Asaf Biçer'in cenazesi Reyhanlı ilçesinde, aşçı olarak çalıştığı iş yerinden izin alıp, ailesine sürpriz yapmak için memleketine tatile gelirken hayatını kaybeden Nihat Pancar'ın cenazesi ise Samandağ ilçesinde yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör