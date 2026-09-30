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Giriş Tarihi: 30.09.2026 14:52

KKTC açıklarında batan gemide hayatını kaybetmişlerdi! Minik Mehmet ile Nihat Pancar dualarla toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemide kaybolduktan günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar (51) son yolculuklarına uğurlandı.

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DHA Yaşam
KKTC açıklarında batan gemide hayatını kaybetmişlerdi! Minik Mehmet ile Nihat Pancar dualarla toprağa verildi
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KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu.

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar'ın dün cansız cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 18'e yükseldi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Biçer ve Pancar'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından Hatay'a getirildi. Ailesiyle tatilden dönerken meydana gelen kazada ablası Saliha Miray ile kaybolan Mehmet Asaf Biçer'in cenazesi Reyhanlı ilçesinde, aşçı olarak çalıştığı iş yerinden izin alıp, ailesine sürpriz yapmak için memleketine tatile gelirken hayatını kaybeden Nihat Pancar'ın cenazesi ise Samandağ ilçesinde yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

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KKTC açıklarında batan gemide hayatını kaybetmişlerdi! Minik Mehmet ile Nihat Pancar dualarla toprağa verildi
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