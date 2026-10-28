KKTC Başbakanı Ünal Üstel: Türkiye’nin kararlı duruşu bize güç veriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İskenderun'da düzenlenen 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'nde Kıbrıs meselesine ilişkin verdiği mesajları değerlendirdi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Güler'in Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve egemen eşitliğine yönelik kararlı tutumunun Türkiye'nin KKTC'ye verdiği güçlü desteğin göstergesi olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği desteğin önemine işaret eden Üstel, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve güvenliği konusundaki kararlı duruşunuz bizlere güç vermektedir" ifadelerini kullandı.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının Ada'da azınlık değil, egemenlik haklarına sahip eşit bir halk olduğunu vurgulayarak, yarım asrı aşan müzakere süreçlerinin kalıcı bir çözüme ulaşamadığını kaydetti. Kıbrıs meselesinde çözümün temelinin iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü olduğunu aktaran Üstel, bu ilkelerden geri adım atılmayacağının belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik spor, kültür ve sanat alanlarındaki engellemelerine de değinerek, "İzolasyonların ve dışlayıcı politikaların sona ermesi gerekiyor. Türkiye, Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının güvenliğine yönelik kararlılığının en büyük güvencesi. KKTC ile Türkiye arasındaki dayanışma güçlenerek devam edecek. KKTC olarak ana vatan Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde, devletimizi güçlendirmeye, halkımızın refahını artırmaya ve egemen eşitliğimizi uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye'ye teşekkür eden Üstel, "Ana vatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kader birliği, ortak geleceğimizin ve güvenliğimizin en güçlü teminatıdır" açıklamasını yaptı.