KKTC Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar Picasso ve Andy Warhol sergilerini gezdi

KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar, Kültür Bakanlığı'nın başlattığı Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergileri ziyaret etti.

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen ve KKTC Konsolosu Fatma Demirci ile birlikte AKM'deki Picasso ve Andy Warhol sergilerini gezdikten sonra sanatseverleri sergiyi görmeye davet etti. Sergiyi gezenlerin bir sanatsevere dönüşeceğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Sibel Tatar, "Picasso ve Andy Warhol'un sergilerinin Atatürk Kültür Merkezi gibi bir alanda sergilenmesi çok güzel ve muhteşemdi. Ben bu sergileri gezerken çok zevk aldım. Bu sergileri vatandaşların mutlaka gezmesini tavsiye ediyorum. Bu sanatçılar dünyaca ünlü insanlar çizgileri ile adeta sanat yapmışlar. Sanatla ilgisi olmayıp burayı gezenlerde bir sanatsevere dönüşeceklerdir. Ben bu sanatçıların hayranıyım ama bu insanların çalışmalarını gördüğümde çok çalışkan ve üretici insanlar olduklarına şahitlik ettim. Çok güzel çizmişlerki dünya hayran kalıyor" dedi.