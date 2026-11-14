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Giriş Tarihi: 14.11.2026 16:13

KKTC'de şehit olmuştu: Mühimmat Er Kağan Öcal son yolculuğuna uğurlandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) askerlik görevini yapan Mühimmat Er Kağan Öcal, rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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KKTC’de şehit olmuştu: Mühimmat Er Kağan Öcal son yolculuğuna uğurlandı!
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KKTC'de askerlik görevini yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal için Sorgun Hürriyet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Yeter ve babası Hanifi Öcal törende güçlükle ayakta durdu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabası üzerinde ilçe merkezinden geçirildi. Sorgun Garajlar Yeni Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KKTC #YOZGAT

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KKTC'de şehit olmuştu: Mühimmat Er Kağan Öcal son yolculuğuna uğurlandı!
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