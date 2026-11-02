Klasik araç vurguncuları için hesap vakti! Yurt dışından kaçak getirdikleri antika araçların şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürdüler

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere faaliyet gösteren şebekenin, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği antika ve klasik koleksiyonluk otomobillerin şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli ancak atıl durumda bulunan daha düşük değerli araçların şasi numaralarıyla değiştirdiği belirlendi. Bu yöntemle araçların kimliklerini değiştiren şüphelilerin, usulsüz raporlar düzenleterek otomobilleri yasal gibi gösterdiği ve üçüncü kişilere sattığı tespit edildi.

61 ARACI CHANGE YAPTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen titiz soruşturmada, şebekenin toplam 61 aracı change yaptığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

USULSÜZ RAPORLARLA ARAÇLARI YASALLAŞTIRDILAR

Şebekenin, araçların tescil işlemlerindeki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla usulsüz mühendislik raporları kullandığı belirlendi. Bu raporlarla noterliklerden yeni tescil belgeleri çıkartan şüphelilerin, yasa dışı işlemleri yasal gibi göstererek araçları üçüncü kişilere sattığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında organizatörlerin yanı sıra usulsüz rapor düzenlediği belirlenen kişiler de gözaltına alındı.

BEN FERO'NUN KLİBİNDEKİ 1950 MODEL OTOMOBİL DE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda muhafaza altına alınan klasik otomobiller arasında şarkıcı Ben Fero'nun klibinde kullanılan 1950 model Amerikan klasiği de bulunuyor. Yaklaşık 76 yıllık otomobil; alçaltılmış tavanı, geniş çamurlukları, yuvarlak farları ve özel tasarım ön ızgarasıyla dikkat çekiyor. Klibinde boy gösteren otomobil, change oto soruşturması kapsamında ele geçirilerek emniyet otoparkına çekilmişti.

40 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilere yönelik 30 Ekim'de İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ve "suç delillerini yok etme veya gizleme" suçlarından yürütülen soruşturmada 40 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada 97 adet 9x19 milimetre fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.