Klasik banyo dolapları tarih oluyor! Dekorasyonda yeni dönem başladı

Banyo dekorasyonunda değişen anlayış, dolap modellerine de yansıyor. Bir dönem banyolarda sıkça kullanılan klasik, parlak ve gösterişli dolapların yerini daha sade, işlevsel ve doğal görünümlü tasarımlar alıyor. Özellikle ahşap dokular, duvara asılan lavabo dolapları ve depolama alanını artıran modeller dikkat çekiyor.
2026 banyo dekorasyonunda doğal malzemeler, sıcak renkler ve kullanışlı tasarımlar ön plana çıkıyor. Klasik dolap anlayışından uzaklaşan yeni modeller, banyolara hem modern hem de daha ferah bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. İşte dikkat çeken banyo dolabı trendleri…
Banyo dekorasyonunda soğuk ve tek renkli görünümlerin yerini daha sıcak tasarımlar alıyor. Özellikle meşe, ceviz ve açık ahşap tonlarını yansıtan dolaplar dikkat çekiyor. Doğal dokular, seramik ve taş yüzeylerle bir araya geldiğinde banyoda daha samimi ve dengeli bir atmosfer oluşturuyor.
Ulusal Mutfak ve Banyo Birliği'nin (NKBA) 2026 banyo trendleri raporunda da ahşap yüzeyli lavabo dolaplarının boyalı modellere kıyasla daha fazla tercih edildiği belirtiliyor. Araştırmaya katılan uzmanların yüzde 62'si ahşap yüzeyli dolapları popüler seçenekler arasında gösteriyor.
Yerden yüksek şekilde monte edilen duvara asılı banyo dolapları da yeni tasarımlar arasında öne çıkıyor. Zeminin daha geniş görünmesini sağlayan bu modeller, özellikle küçük banyolarda ferahlık hissini artırabiliyor. Dolabın alt kısmının açık kalması temizlik açısından da kolaylık sunuyor.
Ancak duvara asılı modeller tercih edilirken duvarın taşıma kapasitesi ve montaj koşullarının dikkate alınması gerekiyor.
Düz ve tamamen sade kapakların yanı sıra yüzeyinde dikey çizgiler bulunan oluklu modeller de dikkat çekiyor. Dolap kapaklarına hareket kazandıran bu tasarımlar, banyoda farklı bir dekorasyon görünümü oluşturuyor. Özellikle ahşap tonlarıyla bir araya gelen dokulu kapaklar, modern ve doğal tarzı birleştiriyor.
Banyo dolaplarında renk tercihleri de değişiyor. Beyaz ve gri seçeneklerin yanı sıra bej, krem, kum, açık kahverengi ve adaçayı yeşili gibi tonlar öne çıkıyor. Bu renkler özellikle ahşap detaylar ve doğal taş görünümlü yüzeylerle birlikte kullanıldığında bütünlüklü bir dekorasyon sağlıyor.
NKBA'nın 2026 raporunda açık nötr tonlar ve yeşilin adaçayı gibi doğal tonları, banyo dekorasyonunda öne çıkan renk seçenekleri arasında gösteriliyor.
Yeni banyo dolaplarında görünüm kadar kullanım kolaylığı da önem kazanıyor. Geniş çekmeceler, bölmeli iç düzenleyiciler ve kapak arkasına gizlenen depolama alanları, günlük kullanılan ürünlerin daha düzenli saklanmasını sağlıyor. Özellikle dar banyolarda alanı verimli kullanan tasarımlar öne çıkıyor.
NKBA raporunda da kişisel bakım ürünleri, saç şekillendirme ekipmanları ve diğer ihtiyaçlar için özel depolama çözümlerinin giderek daha fazla önem kazandığı vurgulanıyor.
Banyo dolabı seçerken yalnızca güncel dekorasyon trendlerine göre hareket etmek yeterli değil. Banyonun büyüklüğü, nem oranı ve ihtiyaç duyulan depolama alanı da göz önünde bulundurulmalı.
Neme dayanıklılık: Dolabın malzemesi ve kaplaması banyo gibi nemli alanlara uygun olmalı.
Ölçü: Kapak ve çekmecelerin rahat açılabileceği yeterli hareket alanı bırakılmalı.
Depolama: Günlük kullanılan ürünlerin düzenli yerleştirilebileceği çekmece ve raflar tercih edilmeli.
Temizlik: Kolay silinebilen, su lekelerini fazla belli etmeyen yüzeyler kullanım kolaylığı sağlayabilir.
Renk uyumu: Dolap rengi fayans, lavabo, ayna ve armatürlerle uyumlu seçilmeli.
Banyo dolabı modasında öne çıkan değişim, gösterişli tasarımlardan çok doğal dokulara, sıcak renklere ve işlevsel çözümlere yöneliyor. Ancak her trend her banyoya uygun olmayabilir; seçim yaparken kullanım alışkanlıklarını ve alanın özelliklerini dikkate almak gerekiyor.