Klasik banyo dolapları tarih oluyor! Dekorasyonda yeni dönem başladı

5. Depolama alanı sunan geniş çekmeceli modeller tercih ediliyor

Yeni banyo dolaplarında görünüm kadar kullanım kolaylığı da önem kazanıyor. Geniş çekmeceler, bölmeli iç düzenleyiciler ve kapak arkasına gizlenen depolama alanları, günlük kullanılan ürünlerin daha düzenli saklanmasını sağlıyor. Özellikle dar banyolarda alanı verimli kullanan tasarımlar öne çıkıyor.

NKBA raporunda da kişisel bakım ürünleri, saç şekillendirme ekipmanları ve diğer ihtiyaçlar için özel depolama çözümlerinin giderek daha fazla önem kazandığı vurgulanıyor.