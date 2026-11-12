Duş başlıkları tarih oluyor! Klasik modellerin yerini bu sistemler alıyor

El duşu ve yağmur duşu bir arada kullanılıyor

Yeni nesil duş sistemlerinde yalnızca geniş yağmur başlıkları değil, el duşuyla birlikte kullanılan çok fonksiyonlu modeller de dikkat çekiyor. Böylece kullanıcılar ihtiyaçlarına göre tavandan gelen su akışını veya elde taşınabilen duş başlığını tercih edebiliyor.