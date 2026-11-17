Salonda misafir ağırlarken mutfaktaki telaşın ve kokuların içeri dolması hepimizin canını sıkan o meşhur sorundur. Önlem almak için kapıları sımsıkı kapatmak ise koca evi nefes almayan, loş bir alana çeviriyor. Oysa istenmeyen sesleri keserken o genişlik hissini sonuna kadar yaşamanın oldukça pratik bir çözümü bulunuyor.