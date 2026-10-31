Klasik otomobil vurguncularına operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen change oto operasyonunda, yurtdışından kaçak yollarla getirilen şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin antika ve klasik otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen kişilere yönelik İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Araçları üçüncü kişilere satarak 500 milyon liraya yakın haksız kazanç elde eden şüphelilerin toplam 61 aracı bu yöntemle değiştirdiği belirlendi. Söz konusu araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonda ele geçirilen araçlardan biri de 1950 model klasik Amerikan otomobili oldu.