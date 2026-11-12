Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

"Şarj aletimin başlığı nerede?" tartışmaları tarih oluyor. Artık telefon veya tablet şarj etmek için o koca adaptörlere ihtiyacınız yok; kabloyu doğrudan prize takmanız yeterli. Özellikle komodin kenarları ve çalışma masaları için hayat kurtaran en pratik çözüm bu.
Evden çıkıp asansöre bindiğiniz an içinize düşen o meşhur ütü kaygısını Wi-Fi bağlantılı akıllı prizler bitiriyor. Cep telefonunuzdan prizi uzaktan açıp kapatabilir, zamanlayıcı kurabilir ve evdeki cihazların ne kadar elektrik yaktığını anlık olarak izleyebilirsiniz.
Mutfak tezgahında kahve makinesinin veya mikserin kablosu prize yetişmediğinde yaşanan o sinir bozucu anları unutun. Raylı sistemler sayesinde priz modülünü şerit üzerinde kaydırarak tam ihtiyacınız olan noktaya çekebiliyorsunuz.
"Priz elimin altında olsun ama ortalıkta görünmesin" diyenlerin favorisi. Mutfak tezgahının veya çalışma masasının içine gömülen bu modeller, üstüne hafifçe bastırdığınızda bir asansör gibi yukarı çıkıp kullanıma hazır hale geliyor.
Burada prizin yerini almaktan ziyade "kabloyu tamamen yok eden" bir konfordan bahsediyoruz. Komodininizin, çalışma masanızın veya mutfak tezgâhınızın belirli bir yüzeyi doğrudan görünmez bir şarj alanına dönüştürülüyor.
Çocuğu olan her ailenin en büyük kabusu priz delikleridir. Yeni nesil konut projelerinde artık çocuk korumalı (kapaklı ve kilitli) prizler standart hale geliyor. İçerisine yabancı bir cisim sokulmasını tamamen engelleyen bu sistemler ailelere derin bir nefes aldırıyor.
Montajı "Ben hallederim" diyenlere değil, mutlaka yetkili bir elektrikçiye yaptırın. Priz deyip geçmeyin; TSE belgeli ürünleri tercih etmekten şaşmayın ve internette satılan çok ucuz, markasız ürünlerden evinizin güvenliği için kesinlikle uzak durun.