Haberler Yaşam Haberleri Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:24 Son Güncelleme: 12.11.2026 16:27

Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

Yıllardır evlerimizde kullandığımız o standart delikli prizlerin pabucu dama atılıyor! Şarj adaptörü arama derdini bitiren, "Ütüyü fişte mi unuttum?" korkusuna son veren ve kablo karmaşasını ortadan kaldıran yeni nesil sistemler, modern evlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ ÇAĞLA DÜDÜKÇÜ Yaşam
Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu
  • ABONE OL

Evlerdeki uzatma kablosu çirkinliği yerini teknolojik şıklığa bırakıyor. Sadece fiş takmaya yarayan o eski prizlerin devri kapanırken, telefondan yönetilen ve tezgâh içine gizlenen sistemler tadilatların yeni gözdesi oldu.

Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

1) Adaptör arama derdine son: USB girişli prizler

"Şarj aletimin başlığı nerede?" tartışmaları tarih oluyor. Artık telefon veya tablet şarj etmek için o koca adaptörlere ihtiyacınız yok; kabloyu doğrudan prize takmanız yeterli. Özellikle komodin kenarları ve çalışma masaları için hayat kurtaran en pratik çözüm bu.

Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

2) "Ütüyü fişte mi unuttum?" korkusuna çözüm: Akıllı prizler

Evden çıkıp asansöre bindiğiniz an içinize düşen o meşhur ütü kaygısını Wi-Fi bağlantılı akıllı prizler bitiriyor. Cep telefonunuzdan prizi uzaktan açıp kapatabilir, zamanlayıcı kurabilir ve evdeki cihazların ne kadar elektrik yaktığını anlık olarak izleyebilirsiniz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

3) İstediğin yere kaydır: Raylı (şerit) priz sistemleri

Mutfak tezgahında kahve makinesinin veya mikserin kablosu prize yetişmediğinde yaşanan o sinir bozucu anları unutun. Raylı sistemler sayesinde priz modülünü şerit üzerinde kaydırarak tam ihtiyacınız olan noktaya çekebiliyorsunuz.

Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

4) İhtiyacın olduğunda çıksın: Gizlenebilir (açılır) prizler

"Priz elimin altında olsun ama ortalıkta görünmesin" diyenlerin favorisi. Mutfak tezgahının veya çalışma masasının içine gömülen bu modeller, üstüne hafifçe bastırdığınızda bir asansör gibi yukarı çıkıp kullanıma hazır hale geliyor.

Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

5) Telefonu bırak şarj olsun: Kablosuz şarj yüzeyleri

Burada prizin yerini almaktan ziyade "kabloyu tamamen yok eden" bir konfordan bahsediyoruz. Komodininizin, çalışma masanızın veya mutfak tezgâhınızın belirli bir yüzeyi doğrudan görünmez bir şarj alanına dönüştürülüyor.

Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

8) Minik parmaklar için ekstra güvenlik

Çocuğu olan her ailenin en büyük kabusu priz delikleridir. Yeni nesil konut projelerinde artık çocuk korumalı (kapaklı ve kilitli) prizler standart hale geliyor. İçerisine yabancı bir cisim sokulmasını tamamen engelleyen bu sistemler ailelere derin bir nefes aldırıyor.

Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

Montajı "Ben hallederim" diyenlere değil, mutlaka yetkili bir elektrikçiye yaptırın. Priz deyip geçmeyin; TSE belgeli ürünleri tercih etmekten şaşmayın ve internette satılan çok ucuz, markasız ürünlerden evinizin güvenliği için kesinlikle uzak durun.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA