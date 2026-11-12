Klasik prizlerin yerini bu sistemler alıyor! Yeni evlerin gözdesi oldu

1) Adaptör arama derdine son: USB girişli prizler

"Şarj aletimin başlığı nerede?" tartışmaları tarih oluyor. Artık telefon veya tablet şarj etmek için o koca adaptörlere ihtiyacınız yok; kabloyu doğrudan prize takmanız yeterli. Özellikle komodin kenarları ve çalışma masaları için hayat kurtaran en pratik çözüm bu.