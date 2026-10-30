Klasik vurgununa dev baskın: 61 ’change oto’ piyasaya sürüldü! 35 gözaltı

USULSÜZ RAPORLARLA NOTERDEN TESCİL

Şüphelilerin, araçların tescil işlemlerindeki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için Türkiye Makina Mühendisleri Odası bünyesinde görevli bazı mühendisler tarafından usulsüz şekilde düzenlenen raporları kullandıkları belirlendi. Bu raporları noterliklere ibraz ederek araçlara yeni tescil belgeleri çıkarttıkları ve yasa dışı change işlemlerini yasal gibi göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı. Change yapılan araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin toplam 61 aracı bu yöntemle değiştirdiği belirlendi. Söz konusu araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.