Klasik vurgununa dev baskın: 61 ’change oto’ piyasaya sürüldü! 37 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen change oto operasyonunda, yurtdışından kaçak yollarla getirilen antika ve klasik otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 61 aracı change yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, şüphelilerin İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yurtdışından yasa dışı yollarla getirdikleri antika ve klasik otomobillere ait şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli ancak atıl durumda bulunan daha düşük değerli araçların şasi numaralarıyla değiştirdikleri tespit edildi.
USULSÜZ RAPORLARLA NOTERDEN TESCİL
Şüphelilerin, araçların tescil işlemlerindeki uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için Türkiye Makina Mühendisleri Odası bünyesinde görevli bazı mühendisler tarafından usulsüz şekilde düzenlenen raporları kullandıkları belirlendi. Bu raporları noterliklere ibraz ederek araçlara yeni tescil belgeleri çıkarttıkları ve yasa dışı change işlemlerini yasal gibi göstermeye çalıştıkları ortaya çıktı. Change yapılan araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin toplam 61 aracı bu yöntemle değiştirdiği belirlendi. Söz konusu araçlar ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında suç örgütü kurma ve üyelik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlarından yürütülen çalışma kapsamında 30 Ekim 2026'da İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramada ise 97 adet 9.19 milimetre fişek ele geçirildi.
"HİÇBİR SAHTEKARLIK İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇMAZ"
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız;" Klasik otomobilleri change yapan suç şebekesine yönelik yaptığı operasyonda 37 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 61 otomobil ele geçirilmiştir. Şunu ifade etmek istiyorum, halkımız şunu iyi bilsin ki; hiçbir sahtekarlık İstanbul polisinin dikkatinden kaçmayacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak milletimizin emrinde suçla mücadeleyi de kararlılıkla sürdüreceğiz." Dedi.