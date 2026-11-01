Klima çarptı zanneden muhasebeci evinin önünde öldü

Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkan muhasebeci Mithat Taha Turan, su almak için mahalledeki bir markete girdi. Market sahibine rahatsızlandığını söyleyen Turan bir süre sonra buradan ayrıldı. Turan'ın fenalaştığını ve bir binanın önünde oturduğunu gören çevre sakinleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KALP MASAJININ ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan'a kalp masajıyla ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın, müdahale sırasında bir süre nabzının attığı öğrenildi. Turan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.