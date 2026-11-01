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Giriş Tarihi: 1.11.2026 11:53

Klima çarptı zanneden muhasebeci evinin önünde öldü

İstanbul Kağıthane’de muhasebeci Mithat Taha Turan (41), evinden çıktıktan sonra fenalaşarak bir binanın önünde oturdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı Turan kurtarılamadı. Turan'ın su almak için girdiği market sahibine "Beni klima çarptı" dediği ve doktora gitmek istemediğini söylediği öğrenildi. Esnaf İsmail Çınar, "Keşke hastaneye götürseydim pişmanım" dedi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Klima çarptı zanneden muhasebeci evinin önünde öldü
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Olay, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkan muhasebeci Mithat Taha Turan, su almak için mahalledeki bir markete girdi. Market sahibine rahatsızlandığını söyleyen Turan bir süre sonra buradan ayrıldı. Turan'ın fenalaştığını ve bir binanın önünde oturduğunu gören çevre sakinleri sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

KALP MASAJININ ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turan'a kalp masajıyla ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın, müdahale sırasında bir süre nabzının attığı öğrenildi. Turan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

#İSTANBUL
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