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Giriş Tarihi: 15.11.2026 16:14

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

Birçok kişinin yıllarca fark etmediği veya ne işe yaradığını bilmediği o küçük düğme, aslında en büyük temizlik derdinizi tek hamlede bitiriyor. Klozet kapağı üzerinde yer alan o ufak düğmenin hayatınızı nasıl kolaylaştıracağını biliyor musunuz?

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Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor
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Klozet kapağını silerken ne kadar dikkat ederseniz edin, menteşe aralarındaki o gizli kirlerin tamamen temizlenmediğini hepimiz biliriz. Sabit sanılan bu kapaklar aslında sökülebilir.

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

Temizlikte en çok zorlanan o gizli nokta

Klozet kapaklarının seramikle buluştuğu menteşe yerleri, evdeki en hassas ve en çok kir tutan noktalardan biridir. Ne kadar silerseniz silin, o dar ve görünmeyen aralıklarda zamanla toz ve kalıntılar birikmeye devam eder.

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

Sabit sanılan kapakların ardındaki gerçek

Çoğu insan bu kapakların klozet taşına vidalanmış sabit parçalar olduğunu düşünür. Bu yüzden alt kısımlarına ulaşmak için fırçalarla veya kürdanlarla daracık yerleri temizlemeye çalışmak büyük bir eziyete dönüşür.

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Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

Menteşe bölgesindeki o küçük düğmeyi fark ettiniz mi?

Modern yavaş kapanan (amortisörlü) klozet kapaklarının çoğunda, arka kısımdaki menteşe birleşim yerlerinde küçük birer düğme veya mandal bulunur. Yıllardır göz önünde duran ama pek dikkat edilmeyen bu detay, aslında tüm sistemi değiştirmek için tasarlanmıştır.

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

1. Adım: O küçük düğmeye basın

Menteşe arkasında yer alan o ufak düğmeye bastığınızda ya da ortadaki mandalı hafifçe çektiğinizde kilit mekanizması anında serbest kalır.

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

2. Adım: Kapağı tek hamlede yukarı çekin

Vidaları sökmekle veya alet aramakla uğraşmanıza gerek kalmadan, kapağı saniyeler içinde yukarı doğru çekerek tamamen yerinden çıkarabilirsiniz.

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

3. Adım: Kör noktaları pırıl pırıl yapın

Kapak çıktığında normalde bezin asla ulaşamadığı o dar seramik yuvalar tamamen açıkta kalır; biriken kirleri zahmetsizce silebilirsiniz.

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

4. Adım: Kapağın alt yüzeyini de unutmayın

Sadece klozet taşı değil, çıkardığınız kapağın alt kısmını ve menteşe pimlerinin etrafını da lavaboda kolayca köşe bucak temizleyebilirsiniz.

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

5. Adım: Çıt sesiyle kolayca yerine takın

Temizlik bittiğinde kapağı pimlere hizalayıp hafifçe bastırmanız yeterlidir; "çıt" sesiyle kapağın güvenle kilitlendiğini hissedersiniz.

Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

Hiçbir alet kullanmadan söküp takabileceğiniz bu akıllı sistem sayesinde banyonuzda zamandan tasarruf edebilir, hijyeni en üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

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Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor
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