Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

Temizlikte en çok zorlanan o gizli nokta

Klozet kapaklarının seramikle buluştuğu menteşe yerleri, evdeki en hassas ve en çok kir tutan noktalardan biridir. Ne kadar silerseniz silin, o dar ve görünmeyen aralıklarda zamanla toz ve kalıntılar birikmeye devam eder.