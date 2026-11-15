Klozet kapağındaki küçük düğmeyi fark ettiniz mi? Bazı modellerde bu işe yarıyor

Klozet kapaklarının seramikle buluştuğu menteşe yerleri, evdeki en hassas ve en çok kir tutan noktalardan biridir. Ne kadar silerseniz silin, o dar ve görünmeyen aralıklarda zamanla toz ve kalıntılar birikmeye devam eder.
Modern yavaş kapanan (amortisörlü) klozet kapaklarının çoğunda, arka kısımdaki menteşe birleşim yerlerinde küçük birer düğme veya mandal bulunur. Yıllardır göz önünde duran ama pek dikkat edilmeyen bu detay, aslında tüm sistemi değiştirmek için tasarlanmıştır.
Menteşe arkasında yer alan o ufak düğmeye bastığınızda ya da ortadaki mandalı hafifçe çektiğinizde kilit mekanizması anında serbest kalır.
Vidaları sökmekle veya alet aramakla uğraşmanıza gerek kalmadan, kapağı saniyeler içinde yukarı doğru çekerek tamamen yerinden çıkarabilirsiniz.
Kapak çıktığında normalde bezin asla ulaşamadığı o dar seramik yuvalar tamamen açıkta kalır; biriken kirleri zahmetsizce silebilirsiniz.
Sadece klozet taşı değil, çıkardığınız kapağın alt kısmını ve menteşe pimlerinin etrafını da lavaboda kolayca köşe bucak temizleyebilirsiniz.
Temizlik bittiğinde kapağı pimlere hizalayıp hafifçe bastırmanız yeterlidir; "çıt" sesiyle kapağın güvenle kilitlendiğini hissedersiniz.