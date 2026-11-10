Klozete 3 buz küpü atın! Pırıl pırıl yapan yeni taktikle ovma devri kapandı

Ev temizliğinde en çok vakit alan ve zorluk yaratan alanların başında klozet temizliği gelir. Çeşitli temizlik malzemelerine ve kimyasallara rağmen porselen yüzeyde oluşan kireç halkaları ile sararmalar zaman zaman zorluk çıkarabilir. Saatlerce fırçalamak istemeyenler için sosyal medyada paylaşılan alternatif yöntemler arasında buz küpü uygulaması da yer alıyor. Mutfaktan alınacak birkaç adet buz küpüyle uygulandığı ifade edilen bu pratik yöntem, temizlik sürecini farklı bir boyuta taşıyor. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor ve nelere dikkat etmek gerekiyor?