Klozete 3 buz küpü atın! Pırıl pırıl yapan yeni taktikle ovma devri kapandı

Ev temizliğinde en çok vakit alan ve zorluk yaratan alanların başında klozet temizliği gelir. Çeşitli temizlik malzemelerine ve kimyasallara rağmen porselen yüzeyde oluşan kireç halkaları ile sararmalar zaman zaman zorluk çıkarabilir. Saatlerce fırçalamak istemeyenler için sosyal medyada paylaşılan alternatif yöntemler arasında buz küpü uygulaması da yer alıyor. Mutfaktan alınacak birkaç adet buz küpüyle uygulandığı ifade edilen bu pratik yöntem, temizlik sürecini farklı bir boyuta taşıyor. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor ve nelere dikkat etmek gerekiyor?
Buz küpü yönteminde amaç, yüzey sıcaklığını düşürerek temizlik maddesinin etkisini artırmaktır. Normal sıcaklıktaki klozete dökülen sıvılar yüzeyden hızla akıp gidebilirken, buz küpleri eklendiğinde porselen yüzey soğur. Bu durum, uygulanan karışımın yüzeyde daha uzun süre kalmasına ve leke üzerine nüfuz etmesine yardımcı olur.
Yüzeyi Hazırlama: Klozetin içine 2 yemek kaşığı karbonatı serpiştirin ve üzerine yarım limon suyunu sıkarak hafif bir köpürme sağlayın.
Buzları Ekleme: Ardından 3 adet buz küpünü kireç ve sararmaların yoğun olduğu alt kısma bırakın.
Sirke Ekleme: Buzların üzerine 1 çay bardağı sirkeyi yavaşça dökün. Sirke, soğuk buzla temas ettiğinde daha yavaş köpürerek yüzeyde kalır.
Bekleme Süresi: Ovma işlemi yapmadan, buzlar tamamen eriyene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) kapağı kapalı şekilde bekletin.
Durulama: Buzlar eridikten sonra sifonu çekerek temizliği tamamlayın.
Karbonat ve sirkenin kimyasal reaksiyonu, buz küplerinin yarattığı düşük sıcaklıkla birleştiğinde küçük kabarcıklar oluşturur. Eriyip küçülürken hareket eden buzlar, hafif bir sürtünme etkisi yaratarak kireç kalıntılarının yumuşamasını sağlar. Bu sayede yoğun bir fiziksel ovma ihtiyacı azalır.
Sıcak Su Kullanımı: İşlem sonrasında klozete aniden çok sıcak su dökülmemelidir; porselenin zarar görmemesi için oda sıcaklığındaki suyun akması beklenmelidir.
Düzenli Uygulama: Bu pratik yöntem periyodik olarak uygulandığında kireç ve leke oluşumunun kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.