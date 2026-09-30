Klozetin dibine 1 bardak döküp bekletin: İnatçı sarı lekeleri ve kireci anında söküyor!

SAKIN BU İKİSİNİ KARIŞTIRMAYIN!

Ev temizliğinde yapılan en tehlikeli hatalardan biri, "daha iyi temizlesin" düşüncesiyle farklı temizlik ürünlerini birbirine karıştırmaktır.

Beyaz sirke ile çamaşır suyu kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır. Bu iki maddenin karıştırılması, solunum yollarına ve gözlere ciddi zararlar veren zehirli klor gazının açığa çıkmasına neden olur. Sirke veya çamaşır suyu kullanırken her zaman tek bir ürünü tercih etmeli ve banyoyu havalandırmalısınız.

Ayrıca beyaz sirke doğal taş veya mermer gibi aside duyarlı zeminlere temas ettirilmemeli, doğrudan dezenfektan yerine değil, yüzey temizleyici bir yardımcı olarak değerlendirilmelidir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör