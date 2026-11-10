Klozetlere veda ediliyor! Banyoların yeni gözdesi belli oldu

Banyoların yeni gözdesi asma klozetler

Banyo dekorasyonunda modern ve sade çizgiler giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu değişimin en dikkat çekici parçalarından biri ise asma klozetler oluyor. Geleneksel klozetlerden farklı olarak doğrudan duvara monte edilen bu modellerde rezervuar duvarın içerisine gizleniyor. Böylece banyoda daha bütünlüklü ve minimal bir görünüm elde ediliyor.