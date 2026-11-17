Ev dekorasyonunda değişim banyolara da yansıdı. Bir dönem hemen her evde aynı tasarımla karşımıza çıkan klozetler, yerini daha modern alternatiflere bırakmaya başladı. Hem görünümü hem de kullanım özellikleriyle dikkat çeken bu yeni trend, banyo yenilemek isteyenlerin ilgisini çekiyor.