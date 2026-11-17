Son dönemde öne çıkan modellerin başında duvara monte klozetler geliyor. Zemine temas etmeyen yapısıyla dikkat çeken bu tasarımlarda rezervuar duvarın içerisine gizleniyor. Böylece banyoda daha sade ve bütünlüklü bir görünüm elde ediliyor.
Yeni nesil banyo tasarımlarında yalnızca işlevsellik değil, estetik de ön plana çıkıyor. Duvara monte klozetler, görünür rezervuarın ortadan kalkmasıyla daha minimal bir dekorasyon oluşturuyor. Özellikle açık renk fayanslar, ahşap detaylar ve sade banyo dolaplarıyla birlikte kullanıldığında modern bir görünüm ortaya çıkıyor.
Bu modellerin dikkat çeken özelliklerinden biri de temizlik kolaylığı. Geleneksel klozetlerde taban çevresinde ulaşılması zor alanlar bulunabilirken duvara monte modellerde zeminin açık kalması temizlik sürecini kolaylaştırabiliyor.
Ancak montaj aşamasında duvar içi rezervuar sistemi, taşıyıcı konstrüksiyon ve tesisat uyumluluğunun doğru planlanması gerekiyor. Ayrıca olası bakım ve onarım işlemleri için rezervuara erişim imkânı da göz önünde bulundurulmalı.
Duvara monte klozetlerin popülerlik kazanması, klasik klozetlerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Geleneksel modeller hâlâ pek çok banyoda kullanılmaya devam ediyor. Bununla birlikte daha modern, sade ve alanı verimli kullanan tasarımlara yönelim, banyo dekorasyonunda dikkat çeken değişimler arasında yer alıyor.