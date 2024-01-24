Klozetteki kireci dakikalar içinde çözüyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor…

Klozet içinde hoş olmayan lekeler varsa, en temiz banyolar bile kirli görünebilir.
Bazı lekeler geçicidir ancak tuvalet temizleyicileri veya çamaşır suyu kullanarak lekelerin çıkmadığını fark ederseniz, muhtemelen bunlar kireç veya sert su lekeleridir.
Sert sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, su klozet içinde buharlaştıkça kireç oluşumunu oluşturur.
Kireç kalıntısını gidermek için çok sayıda kimyasal seçenek mevcuttur ancak bunlar keskin kokulu ve sağlığınız için zararlı olabilir.
Sert kimyasallar kullanmadan tuvaletlerdeki kirecin nasıl çıkarılacağını temizlik uzmanları anlattı.
KİRECİ KÖKÜNDEN SÖKEN YÖNTEM
Yapılışı:
Bu karışım, sirke ve limon suyu gibi doğal malzemelerin temizleme özelliklerini kullanarak klozetinizi etkili bir şekilde temizlemeye yardımcı olabilir. Ancak, her tuvalet temizleme işlemi öncesi ürünleri denemeden önce küçük bir alan üzerinde test etmek her zaman iyi bir uygulamadır.