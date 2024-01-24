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Giriş Tarihi: 24.1.2024 12:45

Klozetteki kireci dakikalar içinde çözüyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor…

Kireç, klozetlerin etrafında hoş olmayan kahverengi, sarı ve gri lekeler bırakabilir. Tuvalet kirecini gidermek için pek çok kimyasal seçenek mevcut ancak çok daha etkili doğal bir çözüm de var.

Klozetteki kireci dakikalar içinde çözüyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor…

Klozet içinde hoş olmayan lekeler varsa, en temiz banyolar bile kirli görünebilir.

Bazı lekeler geçicidir ancak tuvalet temizleyicileri veya çamaşır suyu kullanarak lekelerin çıkmadığını fark ederseniz, muhtemelen bunlar kireç veya sert su lekeleridir.

Kireç tortusu, su kaynağında yüksek mineral içeriğinin bulunduğu sert su alanlarında daha yoğun olma eğilimindedir.

Sert sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, su klozet içinde buharlaştıkça kireç oluşumunu oluşturur.

Kireç kalıntısını gidermek için çok sayıda kimyasal seçenek mevcuttur ancak bunlar keskin kokulu ve sağlığınız için zararlı olabilir.

Sert kimyasallar kullanmadan tuvaletlerdeki kirecin nasıl çıkarılacağını temizlik uzmanları anlattı.

KİRECİ KÖKÜNDEN SÖKEN YÖNTEM

  • 1 su bardağı beyaz sirke
  • 1 su bardağı karbonat
  • 1/2 su bardağı limon suyu
  • 10 damla çay ağacı yağı (isteğe bağlı, antiseptik özellik sağlar)
  • 1/2 su bardağı mısır nişastası (isteğe bağlı, kireci absorbe eder)

Yapılışı:

  1. Bir kaba beyaz sirkeyi ekleyin.
  2. Üzerine karbonatı ilave edin.
  3. Limon suyunu ekleyin ve karışımı iyice karıştırın.
  4. İsteğe bağlı olarak çay ağacı yağını ekleyin ve tekrar karıştırın.
  5. Eğer klozetinizi daha kalın bir karışım ile temizlemek istiyorsanız, mısır nişastasını ekleyin.
  6. Karışımı klozete dökün ve yayılmasını bekleyin.
  7. Yaklaşık 10-15 dakika bekledikten sonra, bir tuvalet fırçası veya fırça yardımıyla klozetinizi temizleyin.
  8. Son olarak, bol su kullanarak klozetinizi durulayın.

Bu karışım, sirke ve limon suyu gibi doğal malzemelerin temizleme özelliklerini kullanarak klozetinizi etkili bir şekilde temizlemeye yardımcı olabilir. Ancak, her tuvalet temizleme işlemi öncesi ürünleri denemeden önce küçük bir alan üzerinde test etmek her zaman iyi bir uygulamadır.

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Klozetteki kireci dakikalar içinde çözüyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor…
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