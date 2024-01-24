Klozetteki kireci dakikalar içinde çözüyor! Çamaşır suyuna gerek kalmıyor…

Bu karışım, sirke ve limon suyu gibi doğal malzemelerin temizleme özelliklerini kullanarak klozetinizi etkili bir şekilde temizlemeye yardımcı olabilir. Ancak, her tuvalet temizleme işlemi öncesi ürünleri denemeden önce küçük bir alan üzerinde test etmek her zaman iyi bir uygulamadır.