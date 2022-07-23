KOAH hastalığı nedir? KOAH hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir, bulaşıcı mı?

KOAH TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

KOAH hastalığında tedavi yöntemleri hastalığın ortadan kaldırılmasından çok belriti ve yakınmaların şiddetinin azaltılmasına yöneliktir. Bundan dolayı tedavi noktasında ilk yapılacak olan sigara kullanılıyorsa bırakılması ve havanın kirli olduğu yerlerden uzaklaşılması gerekmektedir. Sigara içmenin bırakılması sonrası bronşlardaki mevcut tıkanmanın şiddetinde azalma görülür ve nefes darlığı yakınmasında büyük oranda azalma görülür.

KOAH HASTALIĞI NEDİR?

KOAH'ın açılımı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'dır. Bu hastalık akciğerlerde yer alan bronş adı verilen hava kesecikleri tıkanmasıyla yaşanan öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü şeklinde yakınmaları bulunan kronik özellikte bir rahatsızlıktır. Nefes alma ile birlikte akciğerlere ulaşan temiz hava bronşlarda emilerek temiz hava içerisinde yer alan oksijen, dokularla beraber kana gönderilir. KOAH hastalığı meydana geldiğinde ise bronşlar tıkanarak akciğer kapasitesinin önemli oranda küçülmesine sebep olur. Bunun sonucunda da akciğerler yeterli seviyede temiz hava ememez ve kana ve dokulara yeterli kadar oksijen sağlanamaz.