KOAH hastalığı nedir, tedavisi var mı, belirtileri nelerdir sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. İnsan metabolizmasında meydana gelen zayıflama ve değişimler sonucu hastalıklar ortaya çıkan bazı rahatsızlıklar arasında yer alan KOAH hastalığı bir akciğer rahatsızlığıdır. Peki KOAH hastalığı nedir? KOAH hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir, bulaşıcı mı?
KOAH hastalığında tedavi yöntemleri hastalığın ortadan kaldırılmasından çok belriti ve yakınmaların şiddetinin azaltılmasına yöneliktir. Bundan dolayı tedavi noktasında ilk yapılacak olan sigara kullanılıyorsa bırakılması ve havanın kirli olduğu yerlerden uzaklaşılması gerekmektedir. Sigara içmenin bırakılması sonrası bronşlardaki mevcut tıkanmanın şiddetinde azalma görülür ve nefes darlığı yakınmasında büyük oranda azalma görülür.
KOAH'ın açılımı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'dır. Bu hastalık akciğerlerde yer alan bronş adı verilen hava kesecikleri tıkanmasıyla yaşanan öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğü şeklinde yakınmaları bulunan kronik özellikte bir rahatsızlıktır. Nefes alma ile birlikte akciğerlere ulaşan temiz hava bronşlarda emilerek temiz hava içerisinde yer alan oksijen, dokularla beraber kana gönderilir. KOAH hastalığı meydana geldiğinde ise bronşlar tıkanarak akciğer kapasitesinin önemli oranda küçülmesine sebep olur. Bunun sonucunda da akciğerler yeterli seviyede temiz hava ememez ve kana ve dokulara yeterli kadar oksijen sağlanamaz.
KOAH hastalığına ilişkin bir diğer önemli nokta ise KOAH hastalığı belirtileri ile bu belirtilerin doğru şekilde takip edilmesidir. Bu hastalığın meydana gelmesiyle birlikte akciğerlerdeki kapasite önemli oranda azalırken, kan ile dokulara yeterli seviyede oksijen iletimi de sağlanamamaktadır. Bunun sonucunda hastalar, balgam, öksürük ve nefes darlığı belirtilerini yaşayacaklardır.
KOAH hastalığı başlangıç döneminde koşma, hızlı merdiven çıkma ve hızlı yürüme gibi fiziksel hareketlerde nefes darlığı problemi yaşanmakta ve bu hastalığı ilerleyen safhalarında nefes darlığı uyku esnasında da yaşanabilmektedir.
Balgam ve öksürük belirtileri yine hastalığın başlangıç safhasında sabah saatlerinde ortaya çıkan belirtiler gibi görünse de hastalığın ilerlemesi durumunda şiddetli öksürük v yoğun balgam haline gelebilmektedir.