KOBİ’lere 50 milyar TL’lik yeni ’nefes’: Firma başına limit 5 milyon TL’ye yükseldi

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle sağlanacak 50 milyar TL'lik yeni kredi dilimi için başvurular 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla alınacak. Bu yıl içerisinde daha önce Nefes Kredisi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarlarını 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yeni kredi desteğinin üretim, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Kıvanç, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ'lerimizin ve sanayi işletmelerimizin bugün karşı karşıya olduğu en önemli sorunların başında finansmana erişim gelmektedir. Özellikle son yıllarda uygulanan sıkı para politikaları, yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişimde yaşanan güçlükler, işletmelerimizin nakit akışlarını ve üretim faaliyetlerini ciddi anlamda zorlamaktadır. Böylesine önemli bir dönemde TOBB, KGF ve bankalarımızın iş birliğiyle yeniden sağlanan Nefes Kredisi'ni iş dünyamız adına son derece kıymetli buluyoruz.

Haziran ayından bu yana 45 milyar TL kredi kullandırılmış olması, reel sektörümüzün finansman ihtiyacının ne kadar yüksek olduğunu açıkça göstermektedir. Şimdi buna ilave olarak 50 milyar TL'lik yeni bir kaynağın devreye alınması ve firma başına kredi limitinin 5 milyon TL'ye yükseltilmesi, işletmelerimiz açısından önemli bir gelişmedir. Özellikle daha önce kredi kullanan firmalarımızın da ilave finansman imkânından yararlanabilecek olması son derece değerlidir."

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör