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Giriş Tarihi: 28.12.2024 20:36

Kocaeli Darıca’da patlama: Yaralılar var!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın paniğe neden olurken, olayda yaralıların olduğu öğrenildi. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Darıca’da patlama: Yaralılar var!

Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan bir binada, olay saat 19.15 sıralarında yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından binada yangın çıktı.

YARALILAR VAR

Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili çevre güvenliğini sağlayarak inceleme başlattı. Patlamanın ardından başlatılan çalışmalarla birlikte olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ekiplerin bina içerisindeki incelemeleri sürerken, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından detayların netleşmesi bekleniyor. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

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Kocaeli Darıca’da patlama: Yaralılar var!
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