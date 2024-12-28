Kocaeli Darıca’da patlama: Yaralılar var!

YARALILAR VAR

Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.