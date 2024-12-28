Kocaeli Darıca’da patlama: Yaralılar var!

Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan bir binada, olay saat 19.15 sıralarında yaşandı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından binada yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Polis ekipleri ise olayla ilgili çevre güvenliğini sağlayarak inceleme başlattı. Patlamanın ardından başlatılan çalışmalarla birlikte olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.
Ekiplerin bina içerisindeki incelemeleri sürerken, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından detayların netleşmesi bekleniyor. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.