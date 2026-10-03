Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli merkezli 20 ilde dev operasyon: 31 tutuklama!
Giriş Tarihi: 3.10.2026 04:28

Kocaeli merkezli 20 ilde dev operasyon: 31 tutuklama!

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen dev operasyonda, sahte belge düzenleyerek devleti milyarlarca lira zarara uğratan 31 kişi tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ABBAS ÇAKAR
Kocaeli merkezli 20 ilde dev operasyon: 31 tutuklama!
  • ABONE OL

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, vergi usulsüzlüğü ve sahte belge düzenleyen şebekelere yönelik büyük bir operasyona imza attı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri büyük bir usulsüzlüğü ortaya çıkardı.

31 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü araştırmalar sonucunda, tam 155 firmanın sahte belge düzenleyerek usulsüzlük yaptığı ve bu yolla haksız vergi iadesi aldığı belirlendi. Şebekenin bu yöntemle gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin ise 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 TL gibi bir rakama ulaştığı belirlendi.

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, 29 Eylül 2026 tarihinde Kocaeli merkezli olmak üzere 20 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#KOCAELİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli merkezli 20 ilde dev operasyon: 31 tutuklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA