Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de 3 katlı otel alev alev yandı
Giriş Tarihi: 19.9.2024 04:43

Kocaeli'de 3 katlı otel alev alev yandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki 3 katlı otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken otel ve bahçesindeki kovboy kasabası kullanılamaz hale geldi

AA
Kocaeli’de 3 katlı otel alev alev yandı

Çamçukur Mahallesi'ndeki Nihal ve Erkan Erdem çiftine ait 3 katlı ahşap otelde kapalı olduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler otelin bahçesindeki kovboy kasabasına da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın 23 araç ve 58 personelin 2 saatlik müdahalesiyle otelin çevresindeki ormanlık alana sıçramadan söndürülürken otel ve bahçesindeki kovboy kasabası kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma ve duman tahliye işlemleri sürüyor.

İstanbul'da yaşayan işletme sahipleri de bölgeye gelerek gözyaşı döktü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de 3 katlı otel alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA