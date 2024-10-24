Kocaeli’de sahte şampuan operasyonu: Değeri tam 30 milyon TL!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 17 ve 21 Ekim 2024 tarihlerinde Dilovası ve Körfez ilçelerinde bulunan iş yerlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sırasında, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan büyük miktarda sahte ürün ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında:104 bin 665 sahte şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 şampuan kutusu kapağı, bin 862 adet ambalaj kutusu bulunuyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.