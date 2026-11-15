Kocaeli’de 5 gündür kayıp! Yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı

"GECİKECEKSE MUTLAKA BİZİ ARARDI"

Babalarının gezmeyi sevdiğini belirten aile üyeleri, "Babamız çok konuşan biri değildir. Belediyenin verdiği ücretsiz ulaşım kartıyla gezmeyi severdi. Otobüs terminaline gider, sosyal tesislerde fındıklı lahmacun yer ve İlimtepe bölgesine giderdi. Namazını kılardı. Alzheimer hastası değildi ancak gözleri iyi görmüyordu. Her ne olursa olsun eve geç kalmaz, gecikecekse mutlaka bizi arardı. Babamızın başına mutlaka bir olay gelmiş olmalı" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör