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Giriş Tarihi: 15.11.2026 16:04

Kocaeli'de 5 gündür kayıp! Yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı

Kocaeli'de 5 gündür kayıp olan 78 yaşındaki İrfani Karaca'yı bulmak için ekiplerin havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor. İlimtepe'de otobüsten indikten sonra telefon sinyali kesilen yaşlı adamın ailesi, başına bir olay gelmiş olmasından endişeleniyor.

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İHA İHA Yaşam
Kocaeli’de 5 gündür kayıp! Yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı
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Kocaeli'de 11 Kasım'da Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde olay meydana geldi. Evinden ayrılan İrfani Karaca (78), 163 numaralı belediye otobüsüyle Körfez ilçesine gitti. İlimtepe Mahallesi Mezarlıklar durağında otobüsten inen Karaca'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma, JAK, AKUT, SAR ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri katılıyor.

YAŞLI ADAM 5 GÜNDÜR ARANIYOR

Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlarda, patikalarda ve ulaşılması güç noktalarda arama yapıyor. Yapılan incelemelerde Karaca'nın 1-11 Kasım tarihleri arasında 163 numaralı belediye otobüsünü kullanarak İlimtepe'ye 8 kez gittiği belirlendi. Bölgede bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan Karaca'nın, görüntülerin ardından telefon sinyalinin kesildiği öğrenildi. Ekipler, elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda arama çalışmalarını farklı bölgelerde yoğunlaştırdı.

"GECİKECEKSE MUTLAKA BİZİ ARARDI"

Babalarının gezmeyi sevdiğini belirten aile üyeleri, "Babamız çok konuşan biri değildir. Belediyenin verdiği ücretsiz ulaşım kartıyla gezmeyi severdi. Otobüs terminaline gider, sosyal tesislerde fındıklı lahmacun yer ve İlimtepe bölgesine giderdi. Namazını kılardı. Alzheimer hastası değildi ancak gözleri iyi görmüyordu. Her ne olursa olsun eve geç kalmaz, gecikecekse mutlaka bizi arardı. Babamızın başına mutlaka bir olay gelmiş olmalı" dedi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ

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Kocaeli'de 5 gündür kayıp! Yaşlı adam için aramalar yoğunlaştırıldı
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