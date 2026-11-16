Kocaeli’de 6 gündür kayıp olan 78 yaşındaki İrfani Karaca için aramalar genişletildi

Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'ndeki evinden 11 Kasım Çarşamba günü ayrılan 78 yaşındaki İrfani Karaca'dan günlerdir haber alınamıyor. Yaşlı adamın akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesinin yaptığı kayıp ihbarıyla başlayan arama çalışmaları, 6'ncı gününde hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Mezarlıklar durağında otobüsten inerken görülen Karaca'ya ulaşmak için bölgede adeta zamanla yarışılıyor. AFAD, jandarma ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara; Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, SAR ve Kartepe Belediyesi Arama Kurtarma (KAR) ekipleri de destek veriyor. Profesyonel arama kurtarma ekipleri, özellikle sarp patikaları, sık ormanlık alanları ve ulaşılması güç kör noktaları adım adım tarayarak yaşlı adama ait bir ize ulaşmaya çalışıyor.

11 GÜNDE 8 KEZ İLİMTEPE'YE GİTMİŞ

Öte yandan, güvenlik güçlerinin yaptığı teknik ve saha incelemelerinde dikkat çekici detaylara ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda, İrfani Karaca'nın kaybolmadan önce 1-11 Kasım tarihleri arasında 163 numaralı belediye otobüsünü kullanarak İlimtepe bölgesine tam 8 kez gittiği tespit edildi. Bölgedeki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıyan ve ardından telefon sinyali kesilen yaşlı adamın güzergahını mercek altına alan ekipler, en son görüldüğü noktadan itibaren tarama sahasını genişletti. Arama faaliyetleri bugün itibarıyla İlimtepe 2. Etap mevkiinde yoğunlaştırılarak sürdürülüyor. Karaca'nın Alzheimer hastası olmadığını ancak görme problemi yaşadığını belirten yakınları, yaşlı adamın eve geç kalması durumunda mutlaka kendilerine haber verdiğini ifade ederek yetkililerden ve vatandaşlardan gelecek umutlu bir haberi bekliyor.