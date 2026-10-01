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Giriş Tarihi: 1.10.2026 10:33 Son Güncelleme: 1.10.2026 10:40

Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olan firmaya 1,6 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

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Marmara Denizi’nde kirliliğe neden olan firmaya 1,6 milyon lira ceza
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 28 Eylül'de etkili olan yağışın ardından Sekapark sahilinde denize bağlanan kanalda ve Marmara Denizi'nde köpüklenme meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan incelemelerde, köpüklenmenin kaynağının metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesi olduğu belirlendi.

KİMYASAL MADDE YAĞIŞLA DENİZE ULAŞTI

Sahada yapılan incelemelerde, metro inşaatındaki kazı işlemlerinde kullanılan ve varillerde muhafaza edilen kimyasal maddenin yağışın etkisiyle köpürdüğü tespit edildi.

Kimyasal maddenin şantiyedeki mazgallar aracılığıyla kanala, buradan da Marmara Denizi'ne ulaştığı belirlendi.

FİRMAYA 1 MİLYON 678 BİN TL CEZA

Marmara Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde meydana gelen kirlilik nedeniyle sorumlu firmaya iki katı yaptırım uygulandı.

Bu kapsamda firmaya toplam 1 milyon 678 bin TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili sorumlular hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MARMARA DENİZİ #ÇEVRE #ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

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Marmara Denizi'nde kirliliğe neden olan firmaya 1,6 milyon lira ceza
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