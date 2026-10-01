Marmara Denizi’nde kirliliğe neden olan firmaya 1,6 milyon lira ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 28 Eylül'de etkili olan yağışın ardından Sekapark sahilinde denize bağlanan kanalda ve Marmara Denizi'nde köpüklenme meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan incelemelerde, köpüklenmenin kaynağının metro inşaatını yürüten firmanın şantiyesi olduğu belirlendi.