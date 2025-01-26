Kocaeli’de düğün çıkışı silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Askeriye Sapağı Sokak'taki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün salonunda B.K. ile B.D. ve O.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında B.K. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. B.D. bacağına, O.Ç. ise kasığına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından B.K. gözaltına alındı. B.K.'nın olayda kullandığı tabanca ise ele geçirildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.D. ve O.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri düğün salonunun önündeki sokakta çalışma gerçekleştirdi. Polis, olayla ilgili incelme başlattı.