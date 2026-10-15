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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:55

Kocaeli’de eğitime 1 gün daha ara: Yarın okullar tatil edildi!

Kocaeli'yi esir alan şiddetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli Valiliği flaş bir karar alarak il genelinde eğitime 15 Kasım 2026 tarihinde ara vermişti. Ancak, olumsuz hava koşullarının şiddetini arttırması üzerine Kocaeli Valiliği eğitime bir gün daha ara verildiğini duyurdu.

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ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de eğitime 1 gün daha ara: Yarın okullar tatil edildi!
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Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlar ve olumsuz hava şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, beklenen meteorolojik veriler doğrultusunda Kocaeli Valiliği Çarşamba akşamı yaptığı açıklama ile okulların 15 Kasım 2026'da tatil olduğunu duyurdu. Ancak, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi üzerine yeni bir karar daha alarak tatili 1 gün daha uzattı.

VALİLİK DUYURDU

Valilik tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Son meteorolojik verilere göre; İlimizde sağanak yağışın yarın (16.10.2026 Cuma) etkisini azalarak da olsa devam ettireceğinden; 16 Ekim 2026 Cuma günü, İlimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime (1) bir gün ara verilmiştir." ifdaeleri kullanıldı. Ayrıca, Olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu çalışanları da unutulmadı. Valilik açıklamasında, kamuda görev yapan belirli gruplar için idari izin kararı alındığı belirtilerek, "Kamu kurumlarında çalışan gazi, malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) (1) bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

#KOCAELİ
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