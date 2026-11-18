Güvenlik kameralarının incelenmesinde Karaca'nın İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında otobüsten indiği ve araziye doğru yürüdüğü tespit edildi. Akşam saatlerinde eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Karaca için ailesi kayıp ihbarında bulundu.
İz takip köpekleri, motosikletli ve yaya ekiplerin desteğiyle İlimtepe çevresindeki ormanlık alanlar, Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresi taranıyor.
CİNAYET BÜRO EKİPLERİ DE DEVREYE GİRDİ
Arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve elde edilen bilgiler değerlendirilirken, Karaca'nın bulunması için çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.