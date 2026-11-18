CİNAYET BÜRO EKİPLERİ DE DEVREYE GİRDİ



Arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntüleri ve elde edilen bilgiler değerlendirilirken, Karaca'nın bulunması için çalışmalar çok yönlü olarak sürdürülüyor.