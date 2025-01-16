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Giriş Tarihi: 16.1.2025 23:00

Kocaeli’de esrarengiz ölüm: Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 25 yaşındaki bir genç kullandığı otomobilin içerisinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, gencin ölüm nedeni araştırılıyor.

İHA
Kocaeli’de esrarengiz ölüm: Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu!

Korkunç olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle gelen Erhan A. (25) sokak üzerinde bir noktada durdu.

Bir süre sonra silah sesi duyan vatandaşlar Erhan A.'nın aracına yöneldi.

Genci araç içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş halde bulunan Erhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin, yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli’de esrarengiz ölüm: Araç içerisinde başından vurulmuş halde bulundu!
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