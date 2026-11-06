Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı
Giriş Tarihi: 06.11.2026 09:29

Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı

Kocaeli'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna dalarak yakıt pompasını parçaladı, ardından markete çarparak durabildi. Yangın çıkmaması muhtemel bir faciayı önlerken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA Yaşam
Kocaeli’de facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı
  • ABONE OL

Kocaei'de sabah saatlerinde Derince D-100 yan yol İstiklal Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonunda korkutan kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, hızla istasyona girdi. Önce yakıt pompasına çarpan araç, pompayı yerinden kopararak parçaladı.

BÜYÜK FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden araç, istasyonun marketine çarparak durabildi. Kazanın ardından istasyonda ve çevresinde büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt pompasında yangın çıkmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken itfaiye ekipleri, güvenlik amacıyla istasyonun giriş ve çıkışlarını kapattı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, yangın riskine karşı bölgede köpükle soğutma ve önlem çalışması gerçekleştirdi.Sürücü ile araçta bulunan yolcu, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Araçtaki iki kişi, ifadeleri alınmak üzere Derince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ #DERİNCE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli'de facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA