Kocaeli’de facianın eşiğinden dönüldü: Araç akaryakıt istasyonuna daldı

BÜYÜK FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden araç, istasyonun marketine çarparak durabildi. Kazanın ardından istasyonda ve çevresinde büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakıt pompasında yangın çıkmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken itfaiye ekipleri, güvenlik amacıyla istasyonun giriş ve çıkışlarını kapattı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler, yangın riskine karşı bölgede köpükle soğutma ve önlem çalışması gerçekleştirdi.Sürücü ile araçta bulunan yolcu, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Araçtaki iki kişi, ifadeleri alınmak üzere Derince Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör