Kocaeli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma ekipleri yolda başka bir kaza yaşanmaması için güzergah üzerinde tedbir aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kazada otomobil sürücüsü Mustafa Demir, eşi Hatice Demir ve çocukları Mehmet Emin Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir ailesinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazanın etkisiyle parçalanan otomobilde bulunan Demir ailesinin eşyaları da yola savruldu.

MEMLEKETLERİNDEN DÖNÜYORLARDI

Demir ailesinin tatil için memleketleri Rize'ye gittikleri ve kazanın İstanbul'a dönerken meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.