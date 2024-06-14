Kocaeli’de feci kaza! Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 DM 754 plakalı Hyundai marka otomobil, önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Otomobil çapmanın etkisi ile ortadan yamulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yolcu M.Ş.'yi (24) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Gül Ç.'nin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ceset araçtan çıkarılırken Gül Ç.'nin naaşı morga kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.