FECİ KAZADA 19 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.