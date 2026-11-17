FECİ KAZADA 19 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Haydar Bölün (57), hayatını kaybetti. Bölün'ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Diliskelesi Şehitliği'nde toprağa verilecek.